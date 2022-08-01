العراق: اعتصامات أنصار الصدر في يومها الخامس وسط اتساع الدعم الشعبي

2022/08/03 | 12:11 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن شيوخ ووجهاء من العشائر دعمهم اعتصامات الصدر داعين إلى الانضمام إليها (فرانس برس)

لليوم الخامس على التوالي، يواصل أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء في قلب العاصمة العراقية بغداد ومبنى البرلمان، في خطوة قطعت الطريق أمام تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى حليفة لإيران لتشكيل الحكومة، فيما تتسع دائرة الدعم الشعبي والعشائري للاعتصامات.

وخفف انتهاء التظاهرات الموالية لتحالف "الإطار التنسيقي"، التي خرجت أمس الأول الاثنين، عند بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، بعد بيان مفاجئ للتحالف طالب فيه أنصاره بالانسحاب رغم نصبهم خيماً واسعة أمام المدخل المؤدي إلى المنطقة، بموازاة اعتصامات أنصار التيار الصدري، من حدة التوتر الأمني والمخاوف التي تصاعدت من إمكانية الصدام بين أنصار الطرفين.

واليوم الأربعاء، وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح الجسر المعلق (بوابة المنطقة الخضراء التي تظاهر عندها أنصار الإطار)، أمام حركة المركبات.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن "قيادة عمليات بغداد والفرقة الخاصة باشرتا بفتح الجسر، تنفيذاً لتوجيهات الكاظمي".

وكانت قيادة عمليات بغداد، قد فتحت أمس الثلاثاء جسر الجمهورية والباب الشرقي وسط العاصمة المؤدي إلى المنطقة الخضراء بشكل كامل، والذي أغلق قبل خروج تظاهرة أنصار "الإطار التنسيقي".

في غضون ذلك، يواصل أنصار الصدر اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء وقرب مبنى البرلمان، فيما تعمل اللجنة المركزية لاستقبال الوافدين، التي شكلها التيار أمس، على إجراء عمليات تنظيم الاعتصام.

إلى ذلك، أعلن شيوخ ووجهاء من العشائر دعمهم لاعتصامات الصدر، داعين أبناء عشائرهم إلى الانضمام إلى الاعتصام.

امارة بني كعب تناصر الإصلاحشكرا لكم pic.twitter.com/ANIu1CnIUx

— صفاء الاسدي (@safaasde3) August 2, 2022

وعن سبب تزايد الدعم الشعبي لاعتصامات أنصار الصدر، أكد الخبير في الشأن السياسي، غالب الشابندر، أن "ما يقوم به التيار الصدري يمثل ضمير الناس، حتى من يعارضون التيار ليسوا منزعجين من تحركاته، وإن لم يشاركوا معه اليوم، فقد يشاركون غداً".

وأكد في تغريدة أنه "لا يمكن مقارنة تحركات الصدر بتحركات الإطار الذي نسج قياداته عبر عدة حكومات، وفشل وراء فشل، ومصيبة وكارثة حتى ملّ الناس وعودهم الكاذبة والانهيارات المتتالية".

ما يقوم به التيار الصدري يمثل ضمير الناسحتى من يعارضون التيار ليسوا منزعجين منتحركاته وان لم يشاركوا معه اليومقد يشاركون غداو لا يمكن مقارنة تحركاته بتحركات الاطارالذي نسج قياداته عبر عدة حكومات فشلوراء فشل و مصيبة و كارثة حتى ملت الناس وعودهم الكاذبة و الانهيارات المتتالية

— غالب الشابندر (@ghalb_shabandar) August 1, 2022

سياسياً، أكد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد عنوز، أن الحل يأتي بالتوجه نحو انتخابات مبكرة.



وقال عنوز في تغريدة: "مصلحة البلد العليا في سلمية التعبير وتبني قرار الانتخابات المبكرة والتزام نتائجها، إذ إن إرادة الشعب هي الأساس والضمان لبناء دولة كريمة تصون السيادة الوطنية والكرامة الإنسانية".

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— النائب محمد عنوز (@MohamadAnouz) August 2, 2022

يجري ذلك في ظل دفع قوى سياسية عراقية عديدة إلى إجراء انتخابات مبكرة، كحل لإنهاء الأزمة الحالية ومنع تطور الخلافات بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وقوى "الإطار التنسيقي" الذي يجمع حلفاء إيران، فيما يتحرك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد اجتماع يضم الأطراف كافة لوضع حل للأزمة الحالية، التي انعكست على الشارع العراقي.

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