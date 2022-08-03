الرافدين يحدد فائدة قروض 25 مليون لاصحاب المحال التجارية

2022/08/03 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حدد مصرف الرافدين فائدة قروض المشاريع الصغيرة 25 مليون لاصحاب المحال التجارية والورش والمهن الاخرى.

واوضح المكتَب الاعلامي للمصرف في بيان ان فائدة قروض المشاريع الصغيرة تصل الى 6 بالمئة .

واشار الى ان مدة تسديد القرض 6 سنوات وان التقديم على قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

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