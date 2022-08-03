الرشيد يعلن اطلاق وجبة جديدة لسلف الموظفين والعقود ومنتسبي الأمن

2022/08/03 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن مصرف "الرشيد" الحكومي، يوم الاربعاء، عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة عشرة ملايين دينار وخمسة ملايين لموظفي العقود.

ودعا المصرف في بيان المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف أو منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها

واكد المكتب الاعلامي ان التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون

وأضاف على المستلف ممن تقدم بطلب سلفة الدخول على التطبيق وقبول الطلب حال ورورد رسالة تعلمهم بالموافقة.

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