مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجزا صهيونيا جنوب نابلس

2022/08/03 | 12:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أطلق مقاومون فلسطينيون، النار تجاه حاجز “حوارة” جنوب نابلس بالضفة المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مقاومون أطلقوا النار تجاه حاجز “حوارة” جنوب نابلس.وقالت مصادر عبرية:” إنه وقع إطلاق نار شديد صوب حاجز لجيش العدو بالقرب من حوارة في نابلس دون وقوع إصابات”.ويُشار إلى أنه تشهد مدينتي نابلس وجنين عمليات إطلاق نار مستمر […]

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