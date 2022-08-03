2022/08/03 | 12:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خيرات العراق ... عنب الدجيل وتين النجف تارس السوگ) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nBXwDzzwU5U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خيرات العراق ... عنب الدجيل وتين النجف تارس السوگ) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خيرات العراق ... عنب الدجيل وتين النجف تارس السوگ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).