اعتقال 4 تجار مخدرات وضبط 500 غرام ’حشيشة’ في محافظتين

2022/08/03 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ضربات موجعة لعصابات الجريمة المنظمة وتجار السموم المخدرة في بغداد والمحافظات، وعبر معلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، تمكنت مفارزها الميدانية ومن خلال نصب كمين محكم في منطقة الكرادة، من إلقاء القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود وبحوزتهما (نصف كغم) من مادة الحشيشة المخدرة أحدهما أجنبي الجنسية، جاء القبض بالتنسيق مع مفرزة من جهاز المخابرات وقوة تابعة الى الفرقة الأولى - شرطة اتحادية، سُلم المتهمان مع المضبوطات أصولياً الى الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف وبالتعاون مع شعبة مخدرات الكوفة، القبض على متهمين اثنين يقومان بترويج وبيع المواد المخدرة في محافظة النجف الأشرف، جاء القبض بعد استحصال الموافقات القضائية وصدور مذكرات قبض وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات، تم ضبط بحوزتهما حبوب مخدرة مختلفة، صودرت المواد المضبوطة وأُحيل المتهمان الى القضاء.

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