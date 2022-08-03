الإطار التنسيقي يتساءل: ماذا يريد الصدر؟.. عليه اعلان مطالبه رسمياً

2022/08/03 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصأكد الاطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، ان المطالب التي أخرج من اجلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جمهوره غير معروفة حتى اللحظة.وقال النائب عن الاطار رفيق الصالحي، لـ (بغداد اليوم)، انه "حتى هذه اللحظة لا نعرف ما هي مطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي اخرج أنصاره من أجلها الى الشارع، فهذه المطالب يجب ان تعلن بشكل رسمي".وبين الصالحي ان "المطالب الذي يريد تحقيقها الصدر يجب ان تطرح خلال الاجتماع مع القوى السياسية، فأي قرار يجب ان يتخذ وفق مشاركة كل القوى السياسية وليس وفق فرض الشروط والمطالب عبر استخدام الشارع العراقي، ولهذا الصدر مطالب بإعلان ما يريده من مطالب لغرض مناقشتها بين جميع الشركاء في العملية السياسية".ويعاني المشهد السياسي في الفترة الأخيرة تصعيداً خطيراً بين الفرقاء السياسيين وخصوصا بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري، الأمر الذي قد يؤدي بالبلاد الى الهاوية، بحسب ما يراه مراقبون.

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