2022/08/03 | 12:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن بول بوغبا تخلى عن فكرة الخضوع لجراحة في الركبة، وسيعتمد على برنامج راحة وإعادة تأهيل ليحافظ على آماله في اللعب مع فرنسا بكأس العالم 2022 لكرة القدم.وأصيب لاعب وسط يوفنتوس في الركبة بحصة تدريب مع فريقه الجديد أواخر الشهر الماضي، خلال جولة خارجية في الولايات المتحدة.وفي […]

ظهرت المقالة لأجل كأس العالم..



بوغبا يعلن الخبر السعيد أولاً على ايرث نيوز.

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