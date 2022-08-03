الصدريون ينقلون اعتصامهم لمحيط البرلمان العراقي والإطار التنسيقي يتهم الحكومة بالتقصير

2022/08/03 | 12:41 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل في العراق لليوم الخامس اعتصامات أنصار التيار الصدري داخل البرلمان العراقي، احتجاجا على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة الجديدة، في حين اتهم الإطار الحكومة بالتقصير في التصدي لمروجي الفوضى.

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