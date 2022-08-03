اكتئاب ما بعد الولادة ليس حكرًا على النساء.. واحد من كل عشرة آباء يعاني منه

2022/08/03 | 13:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتوقّع ديفيد ليفين أن يصبح أباً للمرة الأولى.وعندما بدأت تراوده أفكار سلبية عن طفله وحول احتمال التسبب له بأذية..أثار هذا الأمر قلقه.ما لم يدركه أنه كان يعاني من اكتئاب ما بعد الولادة.يربط معظم الناس اكتئاب ما بعد الولادة بالأمهات، لكن 1 من كل 10 آباء يعاني من هذه الحالة بعد ولادة طفله.ما هو اكتئاب ما بعد الولادة، وما هي الأعراض التي على الآباء التنبّه إليها؟

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