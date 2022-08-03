تعطيل الدوام الرسمي في محافظة واسط بسبب ارتفاع درجات الحرارة

2022/08/03 | 13:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت الحكومة المحلية في محافظة واسط، الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

وذكر المحافظ محمد جميل المياحي، في بيان، انه “نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة تعطيل الدوام الرسمي يوم غداً الخميس 4/ 8/ 2022للدوائر كافة”.

واستثنى المحافظ من القرار كلاً من “الدوائر الخدمية والمصارف وديوان المحافظة، وأستمرار أمتحانات التربية وفق الجدول الوزاري”.

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