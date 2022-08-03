في حقل الزبير النفطي.. الحفر العراقية تنجز حفر بئر نفطي جديد

2022/08/03 | 13:06 - المصدر: وكالة خبر

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انجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية حفر البئر النفطي زبير / 552 في حقل الزبير النفطي بالبصرة.

وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم ناصر في بيان اليوم ، انجزت الملاكات الفنية والهندسية في الشركة حفر البئر السابع ضمن العقد المبرم مع شركة ENI الايطالية لحفر 37 بئرا نفطيا في حق الزبير النفطي”.

واضاف “تجري عمليات الحفر باستخدام جهاز الحفر IDC37 بعمق ( 3547 ) مترا وقد خصصت الشركة جهازين حديثين لتنفيذ هذا المشروع “.

واشار المدير العام الى ” تطوير آليات العمل في الشركة وفق المعايير العالمية بما يتعلق بانظمة السلامة والفحص الهندسي ومفاهيم ادارة الجودة ومتطلبات البيئة في تشغيل الاجهزة مع الشركات العالمية وتفعيل التوجه في العمل مع الجهد الوطني ايضا ، خصوصا في مجال الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة مبينا ان الشركة تعمل حاليا وفق نظام الادارة المتكامل IMS لتواكب العمل العالمي بخصوص الانظمة والمعايير”.

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