2022/08/03 | 13:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انقذت القوات الامنية امرأة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى جسر الأئمة .

وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية ” ان المفارز الأمنية في اللواء الثامن شرطة اتحادية في مدينة الكاظمية المقدسة تمكنت من انقاذ امرأة تبلغ من العمر ( ٣٨ عاما ) تعاني من امراض نفسية حاولت الانتحار من خلال القاء نفسها من على جسر الائمة ببغداد ، حيث تمكنت القوة المنتشرة على الجسر من منعها وتسليمها اصوليا إلى الجهات المختصة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ امرأة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى جسر الأئمة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ امرأة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى جسر الأئمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).