الحشد الشعبي يحبط تهريب مواد ممنوعة الى كردستان

2022/08/03 | 13:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن احباط محاولة لتهريب شاحنة محملة بمواد ممنوعة الى إقليم كردستان.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 30 في الحشد الشعبي ضبطت شاحنة محملة بمواد ممنوعة (حديد خردة) كان ينوي صاحبها تهريبها لإقليم كردستان”.وأضاف البيان، أنه “تم ضبط الشاحنة في سيطرة كوكجلي بناء […]

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