2022/08/03 | 13:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت ديزني إطلاق عرض فيلم Titanic بمناسبة مرور 25 عاما على عرض الفيلم بدور العرض السينمائية حول العالم.وستشهد دور العرض السينمائى حول العالم يوم 10 فبراير 2023 عرض الفيلم الذي حقق نجاحا كبيرا وجذب أكثر من 20 مليون متفرج، … Readmore

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