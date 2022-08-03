2022/08/03 | 13:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيب الموت الملحن والموزع الموسيقي وقائد الأوركسترا اللبناني الشهير، إحسان المنذر، عن عمر يناهز الخامسة والسبعين، بعد مسيرة حافلة رافق فيها نجوما في بدايتهم وساهم في نجاحهم، أبرزهم ماجدة الرومي وراغب علامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. رحيل "قائد الأوركسترا" إحسان المنذر عن 75 عاما) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. رحيل "قائد الأوركسترا" إحسان المنذر عن 75 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).