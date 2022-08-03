الوزراء العراقي يصدر عدة قرارات.. تتضمن استكمال بيع 58 ألف قطعة أرض سكنية

2022/08/03 | 13:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة تطورات الأحداث في البلاد، إلى جانب بحث عدد من الملفات الأساسية، والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها.

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