بمسابقة دولية .. العتبة الحسينية تحصد المراتب الأولى

2022/08/03 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل فرع دار القرآن الكريم التابع

للعتبة الحسينية المقدسة في محافظة

البصرة قضاء المدينة على المراكز

الأولى في مسابقة فاتحة الكتاب

القرآنية الدولية الإلكترونية الثانية

للحفظ والتلاوة التي أقامتها كلية

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