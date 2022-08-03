كربلاء: ندوة عن مكافحة حشرة ذبابة الخوخ

2022/08/03 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيّن الاتحاد الفرعي لقضاء المركز احد

أفرع الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية

التعاونية في كربلاء المقدسة عن

مشاركته الندوة الإرشادية التي أقامتها

(شعبة زراعة الحسينية) حول كيفية مكافحة

حشرة ذبابة الخوخ

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