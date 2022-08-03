كربلاء بالمرتبة الاولى.. العراق يسجل اعلى درجات الحرارة في العالم

2022/08/03 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مدن ومحافظات العراق وحدها ولليوم

الثاني على التوالي، ضمن المناطق

الأعلى في معدل درجات الحرارة في

العالم، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا

الأمريكية، اليوم الاربع

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