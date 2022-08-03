2022/08/03 | 13:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رحبت بعثة الأمم المتحدة، الاربعاء، 3 آب، 2022، لتقديم المساعدة إلى العراق بالدعوات لإجراء...

ظهرت المقالة يونامي ترحب بدعوات الحوار الوطني في العراق أولاً على المسلة.

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