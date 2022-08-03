2022/08/03 | 13:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: مصوّرة، سجينة سياسية في زمن حزب البعث، وامرأة تحدّت المجتمع، هذه هي سميرة مزعل،...

ظهرت المقالة سميرة مزعل مصورة عراقية جنوبية وثقت أحداث العراق بعدستها أولاً على المسلة.

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