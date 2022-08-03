2022/08/03 | 14:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار قرَّر الاتحاد العراقي لكرة القدم إقامة معسكر تدريبي خارجي لمنتخبنا الوطني بكرة الصالات استعداداً لبطولة آسيا.وافاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن" اتحاد الكرة أعلن خلال المؤتمر الأسبوعي الذي أقيم في مقر الاتحاد، عن إقامة معسكر خارجي لمنتخب الصالات في إيران استعداداً لبطولة آسيا التي ستقام في الكويت وذلك خلال الفترة من 27 أيلول ولغاية 8 تشرين الأول 2022".وأوقعت القرعةُ منتخبنا ضمن المجموعةِ الأولى التي تضم أيضاً منتخبات (تايلاند – عمان – الكويت).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معسكر تدريبي لمنتخب الصالات في إيران استعداً لبطولة آسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معسكر تدريبي لمنتخب الصالات في إيران استعداً لبطولة آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).