أسرة نيرة أشرف تتقدم ببلاغ ضد مستشفى المنصورة لتسريب فيديو لابنتهم بعد وفاتها.. وهذا ما قاله والدها لـCNN

2022/08/03 | 14:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مسرب لفتاة جامعة المنصورة نيرة أشرف، وظهر في الفيديو آثار الطعنات التي تلقتها في الرقبة والوجه والظهر، واستنكر ذويها تسريب الفيديو، وأعلنوا عن تقدمهم ببلاغ ضد المتسبب في الواقعة

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