بشكل عاجل.. شمول 16 مرقدا في ديالى بـ” الاطواق المتعددة”

2022/08/03 | 14:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلنت هيئة المزارت الشيعية في محافظة ديالى، الاربعاء، عن شمول 16 مرقدا دينيا في المحافظة الاطواق الامنية المتعددة بشكل عاجل.وقال مدير اعلام هيئة المزارات الشيعية في ديالى احمد الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تدفق عشرات المواكب الحسينية على المراقد الدينية في بعقوبة وبقية مدن ديالى دفع الى اعلان حالة الاستنفار ونشر سلسلة […]

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