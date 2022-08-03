الخارجية الصينية: رد بكين على زيارة بيلوسي سيكون حاسم والعواقب تتحملها واشنطن

2022/08/03 | 14:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، أن إجراءات الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان، ستكون حاسمة وستتحمل تايبيه وواشنطن مسؤولية عواقبها.وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، هوا تشوينونغ خلال إفادة صحفية: “بيلوسي زارت تايوان رغم احتجاجات … Readmore

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