بعثة الامم المتحدة في العراق: الشعب العراقي بحاجة الى الاصلاح والخدمات وليس الى الصراعات

2022/08/03 | 14:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الأربعاء، أن الشعب العراقي ليس بحاجة إلى صراعات ومواجهات مستمرة على السلطة بقدر حاجته إلى الخدمات وإصلاح الاقتصاد.وقالت البعثة: “في الأشهر والأسابيع الأخيرة، دعت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق … Readmore

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