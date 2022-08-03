2022/08/03 | 14:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجرم اعترف بانتمائه إلى العصابة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. صدور حكم بالإعدام على مجرم ينتمي لعصابة اغتيالات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. صدور حكم بالإعدام على مجرم ينتمي لعصابة اغتيالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).