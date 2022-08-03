2022/08/03 | 14:17 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: الآلية المتبعة بتصحيح الدفاتر الامتحانية لطلبة السادس الإعدادي "صارمة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/03 | 14:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: الآلية المتبعة بتصحيح الدفاتر الامتحانية لطلبة السادس الإعدادي "صارمة") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: الآلية المتبعة بتصحيح الدفاتر الامتحانية لطلبة السادس الإعدادي "صارمة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).