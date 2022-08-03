دخول أول دفعة من الزوار الايرانيين عبر منفذ المنذرية الحدودي

2022/08/03 | 14:17 - المصدر: وكالة خبر

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شهد معبر المنذرية الحدودي في محافظة ديالى دخول اول دفعة من الزوار الايرانيين الى الاراضي العراقية لزيارة العتبات المقدسة والمشاركة في أحياء مراسيم يوم العاشر من محرم الحرام .

وكان وفد امني وحكومي بحث اليوم في منفذ منذرية الحدودي الية دخول الزوار الايرانيين وفق الدفعات اليومية المتفق عليها بين الجانبين العراقي والايراني .

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