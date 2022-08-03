تواصل الاستعدادات الخدمية لمراسم ” ركضة طويريج ” في عاشوراء

2022/08/03 | 14:17 - المصدر: وكالة خبر

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واصلت الملاكات الفنية والخدمية للعتبة الحسينية المقدسة ، اعمال فرش ابواب الصحن الحسيني الشريف بالرمال استعدادًا لاستقبال موكب عزاء “طويريج”، الذي سينطلق يوم العاشر من محرم الحرام .

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