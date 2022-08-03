مع عراقي متعاون معهم.. الإطاحة بشبكة أجنبية لتجارة المخدرات في بغداد

2022/08/03 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الأربعاء، الإطاحة بشبكة أجنبية لتجارة المخدرات في بغداد.

وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "جهاز المخابرات الوطني، نفذ عملية نوعية ضد شبكة اجنبية لتجارة المخدرات في بغداد وضبط بحوزتهم كمية من مخدرات الماريجوانا".وأضاف، أن "الجهاز تمكن من إلقاء القبض على عراقي متعاون معهم".

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