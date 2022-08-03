2022/08/03 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة يمثل رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الأربعاء، أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، وذلك لسماع أقواله على خلفية اتهامه بنعت رجال الأمن بـ”الطاغوت”.وجاءت تصريحات الغنوشي خلال تأبينه للقيادي بحركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بتهمة نعته للأمنيين بـ”الطاغوت”..



الحرس الوطني التونسي يستجوب الغنوشي المركز الخبري الوطني.

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