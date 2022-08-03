2022/08/03 | 14:20 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن: السياسيين ملتهين بالمناصب ويشترون فازلين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: KqHJ_VTgLts
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن: السياسيين ملتهين بالمناصب ويشترون فازلين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن: السياسيين ملتهين بالمناصب ويشترون فازلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).