الدفاع المدني تصدر بيانا بشأن حريق مخزن تابع إلى جامعة ذي قار (صور)

2022/08/03 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، بيانا بشأن حريق مخزن تابع إلى جامعة ذي قار.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني نجحت باحتواء وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة يحتوي على أجهزة فحص مختبرية تابع إلى رئاسة جامعة ذي قار قرب مستشفى الأسنان".

وأضافت أن "الفرق طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى الشوارع القريبة من موقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية"، مبينةً أنه "أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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