دائرة التفاعل تتوسع.. لبنان تنضم لمؤيدي مبادرة الكاظمي وتوجه رسالة للعراقيين

2022/08/03 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاربعاء، تأييده للمبادرة الوطنية التي اطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وعبر بري في رسالة مفتوحة الى الشعب العراقي من خلال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "دعمنا وتأييدنا المطلقين للمبادرة الوطنية التي اطلقتموها والرامية الى عقد طاولة حوار وطني للوصول الى حل سياسي للأزمة السياسية التي يعاني منها العراق الشقيق تحت سقف التآزر والأخوة في الوطن والمواطنية".

وأوضح، انه بـ "القدر الذي كنت ولا زلت وسأبقى ادعو فيه كل اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم واختلافاتهم وتوجهاتهم الروحية والسياسية الى الحوار سبيلاً وحيداً لتسوية كافة القضايا الخلافية الداخلية تحت سقف الوحدة والدستور والتلاقي على كلمة سواء وبنفس القدر ومن موقع الأخوة التي يجسدها العراق حكومة وشعباً ومرجعيات دينية رشيدة للبنان واللبنانيين دعماً ومؤازرة وبلسمة لجراحاته ونصرة لقضاياه يوم عز النصير".

وناشد "الشعب العراقي وكل قياداته ومكوناته الوطنية والقومية والروحية وخاصة ابناء الفريق الواحد ، الإستجابة السريعة لنداء العقل وللكلمة الطيبة وتلبية الدعوة للمشاركة في طاولة الحوار التي لا مناص منها لحفظ العراق قوياً لكل العراقيين ولكل العرب عراقاً محورياً في صنع وبناء الثقة بين دول الجوار العربي والإسلامي".

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