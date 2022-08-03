مدرب الشرطة الأسبق يقود المنتخب اللبناني بشكل رسمي

2022/08/03 | 14:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد اللبناني بكرة القدم، تعاقده مع المدرب الصربي الكسندر إليتش لقيادة المنتخب الوطني الاول.وذكر الاتحاد في بيان أن “الاتحاد اللبناني لكرة القدم، أعلن عن تعاقده مع المدرب الصربي الكسندر إليتش كمدير فني للمنتخب الاول”.وتأتي تسمية إليتش، ليكون خلفاً للمدرب ايفان هاسيك الذي قاد المنتخب خلال الفترة الاخيرة.يذكر ان إليتش […]

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