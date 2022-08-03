فرق الدفاع المدني تحمد حريقاً اندلع في مخزن جامعة ذي قار

2022/08/03 | 14:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، من اخماد حريق اندلع في مخزن تابع لجامعة ذي قار.وذكر بيان للدفاع المدني ان “الفرق، نجحت باحتواء وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة يحتوي على أجهزة فحص مختبرية تابع إلى رئاسة جامعة ذي قار قرب مستشفى الأسنان”.واوضح، ان “الفرق، طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.واضاف “على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر”.

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