الكاظمي والعامري يناقشان مستجدات الوضع السياسي والخروج من الأزمة

2022/08/03 | 15:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مستجدات الوضع السياسي وايجاد السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة الحالية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تحالف الفتح، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العامري، استقبل في مكتبه ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد".

واضاف، أن "الجانبين، ناقشا آخر مستجدات الوضع السياسي وايجاد السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة الحالية والتوصل الى حلول منطقية ترضي كل الأطراف".

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