2022/08/03 | 15:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي إلى جانب عدد من قيادات تحالف العزم في مكتبه، اليوم الاربعاء، السفير البريطاني في العراق مارك برايسون ريتشاردسون، وناقش الجانبان الأوضاع السياسية في البلاد والمرحلة الحرجة التي يمر بها العراق.

وشدد السامرائي على ضرورة تكاتف الجميع من أجل تجاوز الأزمة السياسية الراهنة من خلال الحوار والتفاهم.

واكد السامرائي ضرورة التعاون المشترك بين العراق و المملكة المتحدة في المجالات الاقتصادية والسياسية لخدمة البلدين، مشيراً إلى أهمية الدعم الذي تقدمه بريطانيا للعراق من أجل الوصول إلى حالة الاستقرار الداخلي للعراق والتي تسهم في تعزيز ظروف المنطقة بأسرها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف العزم يبحث مع السفير البريطاني “المرحلة الحرجة” في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف العزم يبحث مع السفير البريطاني “المرحلة الحرجة” في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).