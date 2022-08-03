فيديو التسديدة الرائعة.. الفيفا يثني على هدف ويدعو لوضعه في

2022/08/03 | 15:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل اللاعب الأرجنتيني، فرانسيسكو غونزاليس ميتيلي، من نادي "أتلتيكو سنترال قرطبة"، هدفا رائعا خلال مباراة، الاثنين، مع فريق "روزاريو سنترال" في الدوري الأرجنتيني.

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