2022/08/03 | 15:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفادت مصادر مطلعة في مجال تطوير الإلكترونيات الحديثة في روسيا بأن الخبراء في البلاد...

ظهرت المقالة تقنيات جديدة لشبكات G6 أسرع بـ 50 مرة من G5 أولاً على المسلة.

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