4 دول تتقدّم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030.. هل يعود إلى موطنه؟

2022/08/03 | 15:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدّمت الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي بملف مشترك، لاستضافة كأس العالم، نسخة 2030

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