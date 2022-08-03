كهرباء كردستان تحذر من  خطر يحدق بامدادات الطاقة الى السليمانية

2022/08/03 | 15:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حذرت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان، الأربعاء، من خطر يحدق بإمداد الطاقة إلى محافظة السليمانية، وإدارة منطقة "كرميان" المستقلة جراء عودة مادة الحديد للأبراج الناقلة للكهرباء واستهدف أسلاكها.

ونقلت الوزارة في بيان عن مدير نقل الطاقة الكهربائية في السليمانية سامان إسماعيل قوله، إن "ظاهرة قطع وأخذ حديد الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية قد عادت مرة أخرى في حدود مناطق التكية وشورش وجمجمال وخان وسنكاو".

وأضاف أنه "في حدود ناحية التكية يتم استهداف فناجين الأبراج الناقلة بالاطلاقات النارية وإلحاق الضرر باسلاكها لذا فإن خطر سقوط الخطوط الناقلة يحدق بمحطة جمجمال الغازية إلى كرميان والسليمانية"، مبينا أنه "بسقوط تلك الخطوط فإن كرميان والسليمانية ستكونان بلا كهرباء".

ودعا إسماعيل الجهات المعنية إلى "العمل بجدية للقضاء على هذه الظاهرة التي تشكل خطرا جاداً على أبراج الكهرباء".

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