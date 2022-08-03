2022/08/03 | 15:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ النجف يقرر تعطيل الدوام الرسمي

يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات

الحرارة

يتبع ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).