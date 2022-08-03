العراق يحيي الذكرى الثامنة لمجزرة تنظيم الدولة ضدهم.. من هم الإيزيديون؟

2022/08/03 | 15:49 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيي العراق اليوم الذكرى الثامنة لما يعرف بالإبادة الإيزيدية، حيث قتل وخطف تنظيم الدولة الإسلامية مئات الإيزيديين من مناطق محافظة نينوى شمال العراق خلال اجتياحه للمحافظة وأجزاء أخرى من البلاد عام 2014

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