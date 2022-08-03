الكونغو الديموقراطية تطلب من الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة مغادرة البلاد

2022/08/03 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلبت سلطات جمهورية الكونغو الديموقراطية من بعثة الأمم المتحدة اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة من أجل “مغادرة” الناطق باسمها ماتياس جيلمان البلاد “في أسرع وقت ممكن”، بحسب مراسلات رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء.

كتب وزير الخارجية كريستوف لوتوندولا إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية (مونوسكو) “ستقدر الحكومة عالياً اتخاذ الترتيبات لمغادرة السيد ماتياس جيلمان الأراضي الكونغولية في أسرع وقت ممكن”.

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