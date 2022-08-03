«نيكاي» الياباني يعوض خسائر الجلسة السابقة

2022/08/03 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع الأربعاء ليعوض خسائر الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على أسهم «دايكن إندستريز» وشركات أخرى سجلت أرباحاً قوية.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.53 في المئة إلى 27741.90 نقطة بعدما انخفض 1.42 في المئة الثلاثاء مسجلاً أكبر خسارة يومية في ثلاثة أسابيع.



كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.27 في المئة إلى 1930.77 نقطة.

وقال ماكي ساوادا، الخبير بشركة نومورا للأوراق المالية: «بحث المستثمرون عن الأسهم التي حققت نتائج أرباح إيجابية ما أعطى دفعة للسوق اليابانية، كما أنهم اشتروا أسهماً بعد انخفاض الجلسة السابقة».

وقفز سهم دايكن إندستريز 3.96 في المئة بعدما رفعت شركة تصنيع أجهزة التكييف توقعاتها.



كما ارتفع سهم سكك حديد غرب اليابان 3.47 في المئة بعد نشر أرباحها التشغيلية الفصلية.

وارتفع سهم سانريو 12.85 في المئة بعد أن رفع مالك العلامة التجارية هيلو كيتي توقعاته الاقتصادية وتوقعات توزيع الأرباح.وصعد سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات الرقائق 0.96 في المئة.



كما ربح سهم سوفت بنك المستثمر في مجال التكنولوجيا 0.84 في المئة.

فيما خسر سهم نينتندو لصناعة الألعاب 1.9 في المئة وكان الأسوأ أداء بين أكبر 30 سهماً على المؤشر توبكس، يليه سهم مجموعة ميتسوبيشي المالية الذي انخفض 1.81 في المئة.وارتفعت 108 أسهم على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 111.

(رويترز)

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