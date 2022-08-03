 انخفاض أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد

2022/08/03 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، ، اليوم الاربعاء، (3 آب/أغسطس 2022).

كما ان أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 367 الف دينار، وسعر الشراء 363 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 369 الف دينار للمثقال الواحد.

بالاضافة الى إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 327 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 323 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و 375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و 335 الف دينار.



ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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