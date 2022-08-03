مسؤولو الصحة العامة: استجابة إدارة بايدن لجدري القردة غير كافية.. والوضع قد يخرج عن السيطرة

2022/08/03 | 16:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبّبت كميّة لقاحات جدري القردة المحدودة في الولايات المتحدة بساعات انتظار وطوابير طويلة جدًا، بحسب مسؤولي مجموعات الصحة العامة على المستوى المحلي، ومستوى الولايات.ولم يتمكن بعض من يعانون من أعراض المرض من إجراء اختبارات أو تلقي العلاج.

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